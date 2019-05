Oververmoeide Kittel levert contract in en neemt pauze

Kittel liet in april al weten door een moeilijke tijd heen te gaan. Aanleiding waren uitspraken van voormalig profwielrenner Jurgen Van den Broeck nadat Kittel in de Scheldeprijs al voor de sprint moest lossen. ,,Ik heb gehoord dat hij niet met zijn vak bezig is‘’, zei Van den Broeck destijds bij Sporza. ,,De verhalen doen de ronde dat hij te veel pintjes en te veel wijn drinkt. En dat hij niet traint. Als je zijn prestaties dit seizoen ziet, worden die verhalen alleen maar bevestigd. Hij wordt zelfs op makkelijke stukken uit de wielen gereden. Hij kan gewoon niet volgen.”



Kittels manager Jörg Werner sprak van ,,de grootste onzin die hij ooit gehoord had” en ook Kittel zelf reageerde: ,,Het is altijd makkelijk iemand een schop te geven als hij al op de grond ligt. Ik zit gewoon in een moeilijke periode en ik dank iedereen die me deze dagen steunt. En voor iedereen die over mijn rug nu de koppen van de kranten haalt: enjoy your minute of fame!”



Vorig jaar zegevierde Kittel alleen twee keer in de Tirreno-Adriatico. Kittel zette al in augustus een punt achter zijn teleurstellende seizoen. Hij luisterde in februari zijn rentree op met winst van een koers op Mallorca. ,,Mijn passie voor deze prachtige sport is nooit verdwenen, maar ik kan het nu even niet meer opbrengen.’’