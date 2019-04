Panini komt voor het eerst met stickeralbum voor Tour de France

Drie uit vijf Alaphilip­pe wint elke eendags­koers, behalve als VDP start

24 april Julian Alaphilippe is dit voorjaar in supervorm. De Fransman won de Waalse Pijl en dat betekende alweer zijn derde zege in een eendagswedstrijd van dit jaar. In de overige twee klassiekers waar hij startte was één renner echter steeds sterker: Mathieu van der Poel.