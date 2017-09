Parasiet maakt einde aan wielerseizoen Felline

Van Vleuten: Extra glans aan titel na wat ik heb meegemaakt

19 september BERGEN – Een jaar na de voor haar gedenkwaardige Olympische Spelen in Rio, heeft Annemiek van Vleuten de wereldtitel bij de individuele tijdrit in het Noorse Bergen gepakt. Op sublieme wijze snelde de Wageningse over het 21,1 kilometer lange parcours, dat ze 12 seconden sneller aflegde dan Anna van der Breggen, die tweede werd.