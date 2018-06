Pasqualon behoudt leiding in slotrit Luxemburg

Dumoulin geeft op in Hammer Series: 'Ik ben moe'

1 juni Tom Dumoulin heeft de finish niet gehaald in de klimkoers van de Hammer Series in Limburg. De nummer twee van de Ronde van Italië stapte al na twee van de elf rondes over en rond de Vaalserberg af. Dumoulin kon in de regen het tempo niet bijbenen.