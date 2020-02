Peloton in quarantaine: ‘Hoop niet dat we twee weken moeten blijven’

UAE TourMet twee vastgestelde gevallen van het coronavirus in de UAE Tour rijdt, is het complete peloton in het rennershotel in Abu Dhabi in quarantaine gezet. Ook Jos van Emden van Jumbo-Visma: ,,Vorige week maakten we er nog grappen over, nu hoop ik vooral dat we geen twee weken moeten blijven.‘’