Pieters soleert naar Nederlandse titel en volgt ploeggenote Van der Breggen op

Voor het tweede jaar op rij worden de Nederlandse kampioenschappen wielrennen verreden op en rond de VAM-berg, een voormalig vuilstortplaats in het Drentse Wijster. Maar toch is er wel degelijk iets anders dan amper een jaar geleden, toen Van der Breggen bij de vrouwen oppermachtig was en Mathieu van der Poel een dag later niets heel liet van Jumbo-Visma.. De verschillen: in tegenstelling tot de 2020-editie mogen er dit jaar onder de noemer van een testevent wel toeschouwers aanwezig zijn en - misschien wel belangrijker - zijn de belangen bij de vrouwen een stuk minder groot om het rood-wit-blauw te veroveren.



En dat betreft dan vooral de twee absolute toprensters: titelverdedigster Van der Breggen en Annemiek van Vleuten, die vooral bezig zijn met de Olympische Spelen. Van der Breggen deelde haar concurrente voor het goud in Tokio woensdag al een tik uit door haar op 53 seconden achterstand te rijden in de NK-tijdrit. ,,Daar wilde ik wel echt goed zijn, dus ik baal. Ik had een heel slechte dag”, zei Van Vleuten na afloop over haar vierde plek.



,,Hier wilde ik vertrouwen tanken voor de Olympische Spelen.” Dat lukte voor Van Vleuten niet. Zaterdag kreeg ze haar laatste kans om de kater weg te spoelen, want tot de Olympische Spelen rijdt Van Vleuten geen wedstrijd meer. ,,Maar ik start hier niet met het doel om te winnen of om nog vertrouwen op te doen. Het wordt namelijk heel lastig om als eenmansformatie te strijden tegen ploegen als SD Worx, Jumbo-Visma en Trek-Segafredo", zei ze vooraf.

Ploegenspel

En daarmee wees Van Vleuten direct de grote favorieten aan. SD Worx beschikte over Pieters, Van der Breggen, tweevoudig winnares Chantal Blaak en het opkomende talent Demi Vollering. ,,Ik zie graag een ploeggenoot winnen”, zei topfavoriete Van der Breggen voor de start nog, zoals ze teamgenoten wel vaker cadeautjes geeft. Ditmaal met een reden: Van der Breggen stopt er binnenkort mee, waardoor het rood-wit-blauw dan dus niet te zien zal zijn in het peloton.

De drie grote ploegen stuurden allemaal een vrouw mee toen er vijf rensters uit een grotere kopgroep ontsnapten. Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels vertegenwoordigden Jumbo-Visma, Shirin van Anrooij zat er namens Trek-Segafredo en Pieters pikte namens SD Worx haar wagonnetje aan. Sabrina Stultiens (LIV Racing) maakte de kopgroep compleet en samen pakten ze in de slotfase van de wedstrijd een mooie voorsprong op het peloton, waar onder andere Lorena Wiebes (DSM) het slachtoffer was van het ploegenspel: SD Worx en Jumbo-Visma controleerden de boel. Van Vleuten probeerde meerdere malen op de Col du VAM het verschil te verkleinen, maar meer dan een halve minuut tijdwinst leverde haar tempoversnelling niet op.

Na vijftien volledige passages van de VAM-berg liet Pieters al zien dat ze de sterkste van de kopgroep was door de rest heuvelop te pijnigen. Niet veel later lanceerde Pieters zichzelf, sprong ze weg uit de kopgroep en liet ze onder andere de twee vrouwen van Jumbo-Visma kansloos achter. Binnen een mum van tijd pakte de Europees wegkampioene van 2019, die wat Nederlandse titels betreft al bijna alles won, een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgsters. Met een comfortabele marge van 45 seconden op Van der Burg, Swinkels en Van Anrooij begon ze aan de slotronde.

Daarin kwam de leidende positie van Pieters niet meer in gevaar. Met meer dan twee minuten voorsprong op de achtervolgsters maakte ze op de top van de Col du VAM het verdiende zegegebaar en zorgde ze ervoor dat het rood-wit-blauw in de ploeg blijft, precies zoals Van der Breggen had gehoopt. Van der Burg won de sprint om de tweede plek ten koste van ploeggenote Swinkels en Van Anrooij.



Voor Pieters is het na Nokere Koerse haar tweede overwinning van het seizoen. Net als Van der Breggen en Van Vleuten bereidt ze zich ook voor op de Olympische Spelen, maar rijdt ze in tegenstelling tot Van der Breggen en Van Vleuten niet op de weg, maar op de baan. Samen met Kirsten Wild komt ze in actie op de koppelkoers. Samen werden ze al tweemaal wereldkampioen.

Eindelijk raak

Pieters eindigde al drie keer op het podium van het NK. In 2015 en 2018 won ze zilver, in 2019 greep ze brons. ,,Eindelijk", reageerde Pieters dan ook op haar zege. ,,Maar om heel eerlijk te zijn was ik niet echt ermee bezig. Ik zit midden in de voorbereiding op het baanseizoen", aldus de renster van SD Worx die twee ronden voor het einde wegreed. ,,Na zoveel rondjes te hebben gereden op het parkoers wist ik wel waar ik aan moest vallen en hoe het loopt. Je kan met heel veel vaart aan de klim beginnen, en dat probeerde ik ook. Toen hoorde ik via ploegleider Danny Stam dat ik een groot gat had geslagen en dan weet je dat je door moet rijden. Het ging eigenlijk wel goed", zegt ze met gevoel voor understatement. ,,In de laatste ronde had ik een mooie voorsprong opgebouwd en kon ik het rustig aandoen tot de laatste beklimming van de VAM-berg, al was dat nog best wel zwaar.”

Voor Pieters was het haar laatste wegwedstrijd tot de Spelen. ,,We gaan twee weken naar Portugal en dan nog twee weken trainen in Apeldoorn. Dan is het al zover", zegt ze daarover. ,,Het gaat best wel snel. Het is mooi dat ik met die rood-wit-blauwe trui op zak aan de trainingsweken mag beginnen.”

