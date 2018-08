Pinot langer bij Française des Jeux

De Fransman eindigde in 2014 als derde in de Tour de France en pakte toen de witte trui als beste jongere. Pinot won ook al twee keer een etappe in de Tour, in 2012 en 2015. Vorig jaar schreef hij ook een etappe in de Ronde van Italië op zijn naam.



In de Giro van dit jaar lag Pinot op koers voor een podiumplaats, maar in de laatste bergrit ging het helemaal mis. De nummer drie van het klassement verloor op de voorlaatste dag van de Giro ruim drie kwartier en werd na de etappe met uitdrogingsverschijnselen afgevoerd naar het ziekenhuis.