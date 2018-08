Pinot na deceptie in Giro terug in Vuelta

BinckBank Tour Matthews wint laatste rit, Mohoric eindwin­naar

19 augustus Michael Matthews heeft de laatste etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De Australiër was op de Vesten in Geraardsbergen sterker dan Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar. Matej Mohoric is eindwinnaar. Hij hield vijf seconden over op ritwinnaar Matthews.