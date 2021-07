Ploeg Lucinda Brand en Ellen van Dijk wint openingstijdrit Giro Donne

Trek-Segafredo heeft de openingstijdrit van de Giro d’Italia Donne, de Ronde van Italië, op zijn naam geschreven. De ploeg van de Italiaanse kopvrouw Elisa Longo Borghini met daarin Lucinda Brand en Ellen van Dijk was de beste in de ploegentijdrit over 26,7 kilometer van Fossano naar Cuneo. De eerste roze trui is voor de Amerikaanse Ruth Winder.