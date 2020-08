Ploeg van Groenewegen biedt excuses aan voor crash

UCI veroor­deelt onaccepta­bel gedrag Groenewe­gen, Lefevere wil naar de rechter

20:53 Dylan Groenewegen heeft zich met het veroorzaken van een massale valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond is geraakt, de woede van veel collega’s in de wielerwereld op de hals gehaald. ,,Gooi hem in de gevangenis”, sneert Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick Step.