Ploeg van Pogacar blijft maar toprenners binnenhalen

Almeida droeg vorig jaar lange tijd het roze in de Giro d’Italia en eindigde onlangs in diezelfde ronde als zesde, twee plaatsen lager dan in 2020. De Portugees tijdritkampioen tekende voor vijf jaar bij de miljoenenploeg. ,,Het team blijft maar groeien. Ik kan niet wachten om er deel van uit te maken", zei de 23-jarige renner.



Niet veel later werd de komst van Ackermann bekend gemaakt. Ackermann is bij Bora-hansgrohe op een zijspoor geraakt en werd op het laatste moment ook niet opgeroepen voor de Tour de France. Waar Sam Bennett weer terugkeert bij de Duitse ploeg, vertrekt Ackermann juist. Hij moet bij UAE Emirates de Noorse sprinter Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert) doen vergeten. Of Fernando Gaviria bij de Emiratenploeg blijft is nog niet bekend.