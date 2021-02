Ploeg van Terpstra krijgt wildcard voor Tour; extra team welkom vanwege corona

184 rennersDe ploeg van Niki Terpstra mag ook dit jaar zijn opwachting maken in de Tour de France. Team Total Direct Energie kreeg een wildcard, net als de andere Franse procontinentale teams Arkéa-Samsic en B&B Hotels KTM.

Delen per e-mail

Opvallend is dat er dit seizoen één extra team aan de Tour de France mee mag doen. De UCI heeft de grote rondes (Tour, Vuelta en Giro) de mogelijkheid gegeven om 23 in plaats van 22 ploegen uit te nodigen. Dit is gedaan om de zware financiële gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De ploegen blijven uit acht renners bestaan, waardoor het peloton van start gaat met 184 man.

De negentien WorldTour-ploegen, waaronder Jumbo-Visma, waren al zeker van deelname. Ook het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel had al een uitnodiging op zak, als beloning voor de eerste plaats in de ranglijst voor procontinentale ploegen in 2020.

De Tour de France gaat op zaterdag 26 juni in Brest van start. Drie weken later, op zondag 18 juli, is het traditionele slot op de Champs-Élysées.

De 23 deelnemende ploegen:

Jumbo-Visma (Ned)

AG2R Citroën (Fra)

Astana (Kaz)

Bahrain Victorious (Bhr)

Bora-hansgrohe (Dui)

Cofidis (Fra)

Deceuninck-Quick-Step (Bel)

EF Education – NIPPO (VS)

Groupama – FDJ (Fra)

Ineos Grenadiers (Gbr)

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (Bel)

Israel Start-Up Nation (Isr)

Lotto Soudal (Bel)

Movistar Team (Esp)

Team BikeExchange (Aus)

Team DSM (Dui)

Team Qhubeka Assos (ZAf)

Trek – Segafredo (VS)

UAE Team Emirates (VAE)

Alpecin – Fenix (Bel)



Wildcards:

B&B Hotels P/B KTM (Fra)

Team Arkéa – Samsic (Fra)

Total Direct Energie (Fra)

Volledig scherm Primoz Roglic moest afgelopen Tour nipt zijn meerdere erkennen in een andere Sloveen: Tadej Pogacar. © AFP