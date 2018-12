Ploegleider Verhoeven: Hebben nu een ploeg om te winnen

,,Vier jaar geleden stonden we aan de onderkant van de WorldTour. We zaten nog met de erfenis van Rabobank dat gestopt was waardoor ons budget ongeveer halveerde. En een verwachtingspatroon dat wel hetzelfde bleef.'' Lotto-Jumbo, zoals de ploeg toen heette, boekte slechts zes overwinningen in 2015. Het afgelopen jaar waren dat er 33, onder meer dankzij Dylan Groenewegen die zich sterk ontwikkelde. Het veranderde het aanzien in het peloton. Verhoeven: ,,Je krijgt meer ruimte. Als je eerder in tweede stelling wilde rijden, keken andere ploegen van: wat komen die hier doen? We hadden er ook niets te zoeken.''

Met Groenewegen, Roglic, Kruijswijk en nieuwkomers Tony Martin en Wout van Aert kan de ploeg op meerdere fronten meedoen om de zeges. De sterke groep heeft zeker ook te maken met de zekerheid die sponsor Jumbo, en sinds vorige week ook het aangesloten Visma, bood. De ploeg is voor minimaal vijf jaar verzekerd van financiële steun. Verhoeven: ,,Intern wisten we al dat we verder konden kijken. De sponsor zag in dat je, als je voor de lange termijn kiest, ook je team kunt uitbouwen. We hadden goede renners maar die moet je ook zekerheid kunnen bieden.‘’