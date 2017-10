Plotseling gestopte Talansky vindt nieuwe uitdaging

,,Na een korte break ben ik niet meer met pensioen en wil ik graag mijn volgende stap aankondigen", schrijft Talansky onder een foto van zichzelf in zwempak in het Donner Lake, een groot meer in de Sierra Nevada. ,,Opgegroeid in Florida heb ik altijd veel gezwommen en hardgelopen voordat ik begon aan mijn professionele wielercarrière. Zien jullie al waar dit heen gaat? Triatlon. En dan de triatlon die wordt gezien als de ultieme test voor lichaam en geest: de Ironman."



Talansky brak in 2014 door met de eindzege in de Dauphiné. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Vuelta en de Ronde van Zwitserland. De Amerikaan kwam dit wielerseizoen niet tot opvallende prestaties.