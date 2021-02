Podcast | Aftellen naar de Omloop

Beslissing Vuelta valt in tijdrit naar Santiago de Compostela

11 februari De Ronde van Spanje eindigt dit jaar op 5 september met een individuele tijdrit over 33,7 kilometer naar Santiago de Compostela. De laatste jaren lag de finish van de Vuelta steeds in Madrid, waar de slotetappe doorgaans in een massasprint eindigde. De Vuelta van 2021 begint en eindigt met een tijdrit.