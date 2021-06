Podcast | De Enige Echte Megalomane Tourvoorbeschouwing

Carapaz houdt stand in Zwitser­land, dagzege Mäder, Oomen tevreden

14 juni Richard Carapaz heeft de Ronde van Zwitserland op zijn geschreven. De leidende positie van de 28-jarige Equadoriaan van Team Ineos werd zondag in de slotrit wel aangevallen, maar kwam niet in gevaar. De dagzege in de achtste etappe was voor Gino Mäder, die Michael Woods versloeg in een sprint van twee.