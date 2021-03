Podcast | ‘Het is windje mee op de Poggio jongens!’

Tirreno-Adriatico Van Aert klopt Ewan en Gaviria in massa­sprint en is eerste leider

10 maart Wout van Aert startte als klassementsrenner in Tirreno-Adriatico, maar ook voor een massasprint draait hij zijn hand niet om. De Belg van Jumbo-Visma won met overmacht de openingsetappe in de Italiaanse rittenkoers. In de straten van Lido di Camaiore gaf hij Caleb Ewan en Fernando Gaviria het nakijken.