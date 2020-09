Podcast Le Cycliste terugluisteren: ‘De Mont Aigoual is de extreemste berg die er is’

Stefan Kung Europees kampioen tijdrijden

Stefan Kung is vanmiddag Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitser bleef in Plouay na 26,5 kilometer de Fransman Remi Cavagna en de Belgische topfavoriet Victor Campenaerts voor. Kung loste met zijn titel Remco Evenepoel af. De Belg komt vanwege een zware val dit seizoen niet meer in actie.