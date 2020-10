Podcast | 'Wat een dag!' Van der Poel wint Vlaanderen, Kelderman dichtbij het roze

Oran­je-dubbelslag: Blaak soleert naar indrukwek­ken­de zege

20:40 Na de wereldtitel, het nationaal kampioenschap, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem en Omloop het Nieuwsblad, heeft Chantal van den Broek-Blaak een nieuwe klassieker aan haar erelijst toegevoegd. De Nederlandse van het dominante Boels-Dolmans Cycling Team won op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen. De derde aanval was raak. ,,Het was echt alles of niks vandaag.”