'Podium? Daar hoort maar één iemand op'

Van Avermaet hoopt op geluk en ploeggenoten

30 maart Greg Van Avermaet start zondag als een van de favorieten voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. De Belgische olympisch kampioen hoopt wel op meer steun van zijn ploeggenoten bij BMC dan in de afgelopen grote Vlaamse voorjaarskoersen. In met name Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen miste hij mannen van zijn team voorin.