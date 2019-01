Poels lacht om favorietenrol Down Under: ‘Wat heb je daar nou aan?’

Wout Poels moet lachen om de favorietenrol die Richie Porte hem heeft toegeschoven voor de Santos Tour Down Under, de eerste rittenkoers uit de WorldTour van 2019. ,,Die Richie is ook een mooie, mij aanwijzen als de grote kanshebber, terwijl hij zelf de ronde al op zijn naam heeft gebracht'', zegt de Limburgse renner, die door zijn Team Sky is aangewezen als kopman.

,,Hij probeert zeker de druk bij zichzelf weg te halen. Wat heb je nou aan een favorietenrol? Je kunt beter winnen. Maar ik moet zeggen: het is een leuk compliment'', erkent Poels, die zijn debuut maakt in de Australische koers, die komende dinsdag van start gaat en tot en met zondag duurt. Voorafgaand aan de race rijdt het peloton zondagmiddag in Adelaide een kort criterium dat niet meetelt voor het klassement.

Hoewel het hem enigszins tegenstaat zo vroeg in het jaar te moeten beginnen aan de competitie, voelt Poels (31) zich wel hongerig. Zijn laatste optreden dateert namelijk van eind september 2018, toen hij ondanks een gedegen voorbereiding een totale offday beleefde op het wereldkampioenschap in Innsbruck. ,,Van die wedstrijd heb ik wel even gebaald, want ik verkeerde eigenlijk in een prima vorm. Alleen die dag kwam er niets van terecht. Och, nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat ik nu de Tour Down Under rijd, stond al langer gepland. Kort na de Tour de France begon ik er over. Het lijkt me een mooie koers, in lekker weer. Op televisie vond ik het er altijd prachtig uitzien, dat trok me wel.''

Het jaar 2019 staat voor Poels vooral in het teken van de Ronde van Frankrijk. Dat heeft deels te maken met zijn aflopende contract. ,,De Tour is veruit het grootste podium waarop je je kunt tonen. Vorig jaar reed ik er wel aardig, maar had ik niet de rol die ik het liefst ambieer. Ik moest eerder in de bergetappes mijn aandeel leveren, terwijl ik liever als de laatste man voor Chris Froome wil fungeren, zoals ik in de Giro deed'', aldus Poels, die ook her en der voor eigen kans hoopt te kunnen rijden. Zo is bijvoorbeeld de Tirreno-Adriatico een race waar hij zijn zinnen op heeft gezet.

Toekomst

Hoewel Poels erg op zijn gemak is bij Team Sky, betekent dat niet automatisch dat zijn toekomst ook daar ligt. ,,Als ik het nu zou moeten zeggen, zou ik ervoor kiezen bij te tekenen. Door de gehele entourage, de basis die we hebben in Monaco waar alles tot in de puntjes is verzorgd, voel ik me erg prettig. Maar omdat mijn contract na dit seizoen afloopt, wil ik wel kijken welke andere wegen er voor me zijn’', zegt de Limburgse wielrenner, die sinds 2015 voor de Britse stal fietst.