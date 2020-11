Poels tevreden met zesde plaats in Vuelta: ‘Het was een heel zware dag’

,,Het was een hele zware dag koersen", zei Poels. ,,Ik ben tevreden met het resultaat. Nog één dag." De 33-jarige Limburger moest bij de aanvallen van de Hugh Carthy de groep met klassementsleider Primoz Roglic laten gaan. Hij blijft echter de nummer 6 in het klassement, op 7.16 minuut van leider en waarschijnlijke eindwinnaar Roglic.

Poels kwam in augustus hard ten val in de eerste etappe van de Tour de France en reed ruim twee weken lang met pijn rond door een scheurtje in een van zijn ribben en een gekneusde long. In de laatste dagen van de Ronde van Frankrijk kon hij zijn kopman Landa weer helpen.

In de Vuelta verloor Poels tijd in de eerste twee dagen, maar knokte hij zich daarna de top tien in, met de zesde plaats als eindresultaat. De wielrenner eindigde in 2017, toen nog rijdend voor Team Sky, ook als zesde in de Ronde van Spanje.