Pogacar nu best betaalde wielrenner ter wereld, maar achterstand op McGregor en Messi is enorm

Mark Cavendish zet helm af bij monument voor overleden Tom Simpson

7 juli Mark Cavendish is weliswaar zelf bezig met geschiedenis te schrijven in de Tour de France, het Britse sprintkanon vergeet de historie van de ronde ook niet. Tijdens de beklimming van de Mont Ventoux nam de 36-jarige renner zijn helm af bij de plek waar Tom Simpson in 1967 van zijn fiets viel.