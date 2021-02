Pogacar verstevigt leidende positie in UAE Tour met ritzege

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft de derde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen en daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigd.

De winnaar van de Tour de France van vorig jaar duelleerde op de Jebel Hafeet, de slotklim van ruim 10 kilometer, met zijn grootste concurrent Adam Yates en troefde de Brit af in de eindsprint. De Colombiaan Sergio Higuita eindigde als derde op 47 seconden van Pogacar.

Pogacar won vorig jaar ook een etappe met aankomst op de Jebel Hafeet. Na die rit werd de Ronde van de Emiraten afgebroken vanwege besmettingen met het coronavirus. Yates werd toen als eindwinnnaar uitgeroepen. De Brit van Ineos Grenadiers heeft in het klassement 43 seconden achterstand op Pogacar. De wielerronde door woestijngebied telt nog vier etappes, met één bergrit daarbij.

De Belg Thomas De Gendt en de Fransman Tony Gallopin kozen in de 166 kilometer lange etappe voor het avontuur. Ze hielden stand tot aan de voet van de Jebel Hafeet. In die beklimming was het Yates die ten aanval trok en het peloton in brokken trok. Pogacar was de enige die kon volgen. Met een venijnige demarrage kort voor de finish verraste hij Yates. De Portugees João Almeida, die bij de start van de etappe nog tweede stond in het algemeen klassement, kwam als zesde boven en verloor kostbare tijd.

,,Het was best zwaar, maar ik wilde wel heel graag deze etappe winnen”, zei Pogacar aan de finish. ,Er was stress in het peloton uit angst voor waaiers, maar mijn ploeg deed het fantastisch en bracht me in een zetel naar de voet van de klim. Tijdens de beklimming hoefde ik alleen maar te reageren op aanvallen”, aldus de renner van Team Emirates.

De Italiaan Antonio Tiberi stapte niet meer op de fiets in de derde etappe. De 19-jarige renner van Trek had te veel last van de verwondingen die hij opliep bij zijn merkwaardige val in de tijdrit op maandag. Tiberi reed in vloeiende stijl op de finish af, maar verloor op onverklaarbare wijze ineens de macht over zijn stuur en ging vlak voor de meet onderuit met zijn fiets.