Poolse arts: ‘Verwondingen van Jakobsen levensbedreigend’

De dokter nam daarbij volgens Poolse media zelfs het woord ‘levensbedreigend’ in de mond. ,,Maar Fabio is nog bij ons, we vechten voor hem en onze gedachten zijn bij hem. En we hopen dat we het gevecht gaan winnen.”



Jakobsen werd lang behandeld op de plek van de valpartij. Hij werd vervolgens overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Volgens Jerschina heeft de Nederlander veel bloed verloren en wordt hij kunstmatig in coma gehouden.



Deceuninck-QuickStep, de ploeg van Jakobsen, heeft de toestand van de sprinter nog niet toegelicht.