Porte wint vijfde rit Tour Down Under, Slagter derde

Impey nam de leiderstrui over van Peter Sagan. De Slowaakse wereldkampioen verloor ruim 2,5 minuut en viel ver terug in het algemeen klassement. Slagter staat derde in het klassement op 16 seconden van Impey.



Porte zette vlak voor het ingaan van de laatste kilometer zijn demarrage in. De Australiër kon niet meer worden bijgehaald. Impey gaf acht seconden toe en Slagter tien. Slagter staat derde in het klassement op 16 seconden van Impey en Porte. Het is al het vijfde jaar op rij dat Richie Porte een rit in de ronde van zijn eigen land wint. Vorig jaar schreef hij ook het eindklassement op zijn naam.



Robert Gesink is na Slagter de tweede Nederlander, hij werd achtste in de rit en in de algemene rangschikking staat hij ook achtste. De Tour Down Under wordt morgen afgesloten met een vlakke rit van 90 kilometer in en rond Adelaide.