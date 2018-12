Pozzato (37) verlaat het wielerpeloton

De flamboyante Italiaan pakte in 2004 en 2007 ritzeges in de Tour de France. In 2008 won hij met Liquigas een ploegentijdrit in de Vuelta en Pozzato mocht toen één dag in de leiderstrui rijden. Twee jaar later boekte de klassiekerspecialist dagsucces in de Giro. Tussendoor werd hij nationaal kampioen op de weg.



Pozzato werd in 2012 voor drie maanden geschorst vanwege zijn banden met de omstreden dopingarts Michele Ferrari, de voormalige dokter van onder anderen Lance Armstrong. ,,Ik ben erin geslaagd sommige van mijn dromen te realiseren, zoals het winnen van Milaan-San Remo'', schrijft de Italiaan op Facebook. ,,Helaas waren de afgelopen jaren niet makkelijk. Nu begint een nieuw leven met nieuwe projecten.'' Pozzato is bezig een eigen opleidingsteam op te bouwen en hij doet aan rolhockey, hockeyen op rolschaatsen.