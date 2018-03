Prestaties Van Aert op de weg geven Van der Poel kriebels

Patrick Lefevere, ook bij het interview aanwezig, is er dan ook van overtuigd dat Van der Poel dat ook wel in zijn mars heeft. ,,In de cross zijn ze heel erg aan elkaar gewaagd. Op de weg heeft hij al genoeg bewezen dat hij dat ook kan, maar dan voor hij prof werd. Talent gaat niet verloren”, vertelde de grote man van Quick-Step Floors.



Ook Wout van Aert deelde al mee dat zijn grote concurrent in het veld ook op de weg uit de voeten kan. ,,Vroeger was het niveau in het veld heel anders dan op de weg”, zei Van Aert na zijn topprestatie in de Strade Bianche. ,,De weg is nog altijd veel groter en telt veel meer toppers, maar vandaag halen de beste veldrijders ook een hoog niveau. Als Mathieu (Van der Poel, red.) in de Strade Bianche zou starten, zou hij dat ook kunnen.” Het toont nog maar eens aan hoe groot het respect is tussen de twee veldritgrootheden.