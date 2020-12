Pridham eerste vrouwelijke ploegleider: ‘Ik ga dezelfde successen behalen’

Column Een bel op je racefiets is als een drol op een slagroom­taart

24 november Columnist Thijs Zonneveld merkt op dat de situatie op de openbare weg de laatste jaren aan het verhufteren is. ,,Ik maak me er zelf ook vaak genoeg schuldig aan – even een stukje over de stoep, nog nét dat donkeroranje stoplicht meepikken.”