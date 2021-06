Primeur voor Padoen in Koninginnenrit Dauphiné, Porte nieuwe leider

De Oekraïner Mark Padoen heeft de zevende etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. Het was een zware bergrit met aankomst in het skioord La Plagne. De renner van Bahrain liet op de slotklim zijn medevluchter Sepp Kuss achter en soleerde naar de winst.

De Amerikaan zag onder anderen ook Richie Porte passeren. De Australiër van Ineos Grenadiers finishte als tweede en veroverde genoeg tijdwinst om de leiderstrui over te nemen van de Kazach Alexei Loetsenko.



Voor de 24-jarige Padoen was het zijn eerste zege in de WorldTour. Voor het klassement speelt hij geen rol. Zondag eindigt de Dauphiné met nog een bergetappe. Kort voor de finish in Les Gets ligt de Joux-Plane, een col van de buitencategorie. Porte heeft 17 seconden voorsprong op Loetsenko. De Brit Geraint Thomas, Wilco Kelderman en de Australiër Jack Haig volgen op korte achterstand en zijn zeker nog kansrijk. Kelderman finishte als twaalfde op ruim een minuut van de ritwinnaar. Steven Kruijswijk had moeite te volgen op de slotklim en werd achttiende.

Opgeven

De winnaar oogde beduusd na zijn vierde zege ooit, de eerste in een wedstrijd van het hoogste niveau. ,,De hele week voelde ik me slecht en dacht ik aan opgeven. Vandaag ging het goed en kwam ik voorop te zitten in een van de zwaarste ritten van de Dauphiné. Ik kon het amper geloven. Ik dacht ook geen moment dat ik voor een top 10-plek reed. Ik was al blij dat mijn moeder me even op tv kon zien”, vertelde Padoen, die vorig jaar nog overwoog zijn loopbaan te beëindigen. ,,Het ging niet en ik vroeg me af of wielrennen wel mijn sport was.”

De dag begon met een achttal vluchters onder wie Martijn Tusveld. Van hen hield de Deen Michael Valgren het het langst vol, maar eenmaal begonnen aan de 17 kilometer lange slotklim was het snel gedaan met zijn poging.

De ploegen Movistar en Ineos voerden het tempo op, hetgeen Kruijswijk zijn plaats in de eerste groep kostte. Diens Amerikaanse ploeggenoot Kuss ging niet veel later in de aanval. Hij kreeg Padoen mee. Porte probeerde naar het duo toe te rijden. Dat lukte niet. Terwijl Padoen wegreed bij Kuss was Porte wel bezig Loetsenko uit het geel te rijden. Met succes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.