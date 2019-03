Puck Moonen wil óók op de weg scoren

Voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad is het lange tijd rustig rond het campertje van de vrouwenploeg van Lotto Soudal. Tot Puck Moonen (22) verschijnt. Als een magneet trekt ze ook deze zaterdagmorgen in Gent vooral het mannelijke volk naar zich toe. Schoorvoetend vraagt de ene na de ander of hij met haar op de foto mag. De Brabantse knikt steeds dat het oké is. Vol geduld en vriendelijk lachend werkt ze alle verzoeken af. Tot iemand van de ploeg de fotosessie onderbreekt en haar mee naar binnen neemt voor een laatste bespreking.



Voor wie het nog niet wist: Puck Moonen, geboren in Sint-Michielsgestel, wonende in Boxtel, het atheneum doorlopen in Oirschot en regelmatig in Vlaanderen te vinden bij haar crossende vriend Eli Iserbyt, is een fenomeen. Als renster bij Lotto Soudal is ze geen topper. Verre van zelfs. Maar op het vooral om foto's draaiende sociale netwerk Instagram is er echter geen vrouwelijke Nederlandse sporter die meer volgers heeft. De teller staat inmiddels op 318.000. Dafne Schippers heeft er 245.000. Estavana Polman moet het doen met 190.000 belangstellenden, het account van Suzanne Schulting trekt 105.000 fans en good old Ireen Wüst zit op 92.000 volgers. In eigen wielerland kan zelfs Mathieu van der Poel met zijn 193.000 volgers niet aan Moonen tippen.