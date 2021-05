Quintana blijft leider in Asturië, Carretero bezorgt Movistar dagsucces

Nederlands podium Marianne Vos doet een VDP’tje na sensatione­le finale in Amstel Gold Race

18 april Marianne Vos heeft voor de eerste keer de Amstel Gold Race op haar naam geschreven. De 33-jarige wielrenster van Jumbo-Visma was na zeven ronden en een sensationele finale op een lokaal parkoers de snelste in Vilt na 116 kilometer. Ze bleef in de sprint Demi Vollering en Annemiek van Vleuten nipt voor, want even leek het erop dat Vos de zege toch weer kwijtraakte omdat ze iets te vroeg juichte.