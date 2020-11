Real wellicht zonder Sergio Ramos tegen Inter

Video Alvarado wint na wereldti­tel ook door Nederland gedomi­neerd EK veldrijden

7 november Ceylin del Carmen Alvarado mag na de wereldtitel veldrijden ook de Europese titel aan haar erelijst toevoegen. De 22-jarige Rotterdamse verwees in Rosmalen, net als in februari in het Zwitserse Dübendorf, haar landgenote Annemarie Worst naar de tweede plaats.