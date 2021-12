Reconstructie van verloren goud: zelfs naast de auto krijgt Annemiek van Vleuten niks te horen

Door Thijs Zonneveld



Kilometer 0

Zondag 25 juli, Musashinonomori Park aan de westkant van Tokio. Met z’n vieren staan ze naast elkaar, op de eerste rij. Marianne Vos, Demi Vollering, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten. Ze dragen allemaal hetzelfde oranje shirt, met een koelvest eroverheen tegen de Japanse zomerhitte. Hier is het midden op de dag, tegen de klok van 13.00 uur, thuis in Nederland komt net de zon op.



De vier rensters in het oranje kijken niet op of om. Er gaat iets autoritairs van ze uit. De anderen zijn hier vandaag pelotonvulling, niet meer dan dat. Over 136 kilometer rolt er een Nederlandse als eerste over de streep. De enige vraag die nog moet worden beantwoord: wie van de vier?