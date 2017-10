Reichenbach dient klacht in bij politie over Moscon

FdJ geeft Moscon de schuld van zware valpartij Reichenbach

3 oktober De Franse wielerploeg Française des Jeux is niet te spreken over het gedrag van de Italiaanse coureur Gianni Moscon in de eendaagse wielerkoers Tre Valli Varesine. Hun Zwitserse renner Sebastien Reichenbach kwam dinsdag tijdens de wedstrijd hard ten val en brak daarbij zijn elleboog.