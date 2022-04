Remco Evenepoel met fenomenale solo naar winst bij debuut in Luik-Bastenaken-Luik: ‘Mooier kan niet’

Het hele podium bestond uit Belgen. Want achter winnaar Evenepoel sprintte Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) naar de tweede plaats en Belgisch kampioen Wout van Aert (Jumbo-Visma) eindigde als derde.

Elf vroege vluchters kozen voor de aanval in La Doyenne, de afsluiter van het wielervoorjaar. Op de Côte de La Redoute toonde de Fransman Bruno Armirail zich de sterkste en hij liet de rest achter. In het peloton volgde ook actie op de iconische beklimming. Evenepoel versnelde op de laatste hellende stroken en reed iedereen uit het wiel.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Al snel had Evenepoel laatste vroege vluchter Armirail te pakken. Op de Côte de la Roche-aux-Faucons, de laatste beklimming van de topklassieker, ging de Belg opnieuw solo verder. Bij de favorieten deden Aleksandr Vlasov en Waalse Pijl-winnaar Dylan Teuns nog verwoede pogingen om het gat te dichten, maar zonder succes. Op tweeënhalve kilometer van de de finish ging de gebalde vuist al de lucht in bij Evenepoel. Hij had alle tijd om in Luik zijn zege te vieren.

Een groep van dertien renners streed op gepaste afstand om de tweede plaats. Die ging naar de 26-jarige Hermans, vlak voor Van Aert (derde). Dat was 48 seconden nadat Evenepoel de finishstreep was gepasseerd. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) was de beste Nederlander in de uitslag: 29ste, op 2'30 van de winnaar.



Evenepoel was de eerste Belg die Luik-Bastenaken-Luik won sinds Philippe Gilbert in 2011. ,,Het was een moeilijk jaar tot nu toe", aldus Evenepoel in het flashinterview. Zijn ploeg Quick Step kende dit voorjaar weinig successen. ,,Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft. Mijn ploeg, mijn vrienden, mijn ouders, mijn fans.”

Volledig scherm Remco Evenepoel met zijn vader. © BELGA

Evenepoel genoot ondanks de enorme inspanning in de finale. ,,Het was een geweldig gevoel. Het was zwaar met de tegenwind, maar ik wist dat iedereen het zwaar had. Dit was misschien wel mijn beste dag op de fiets. Mooier dan dit kan het niet, het is ongelooflijk", aldus de 22-jarige renner, die ook nog even inging op de mindere periodes. ,,Ik heb het fysiek en mentaal zwaar gehad, de afgelopen anderhalf jaar”, aldus Evenepoel, die vorig jaar moest opgeven in de Giro d’Italia. ,,De afgelopen maanden gaat alles gelukkig weer de goede kant op. Ik kan nu weer de beste Remco laten zien. Ik ben zo trots op deze prestatie.”



Wereldkampioen Julian Alaphilippe, ploeggenoot van Evenepoel, moest opgeven na een massale valpartij op zestig kilometer van de finish. Bij die crash waren onder andere ook Mollema, Wilco Kelderman en Romain Bardet betrokken. Titelverdediger Tadej Pogacar ontbrak in het wielermonument vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

