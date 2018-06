Richie Porte uitgesproken kopman bij BMC

Porte's beste resultaat tot nog toe is de vijfde plaats in 2016. De Amerikaan Tejay van Garderen en de Italiaan Damiano Caruso zijn aangewezen als adjudanten van Porte in de bergen. De Belg Greg Van Avermaet en de Australiër Simon Gerrans worden uitgespeeld in de vlakke ritten en de heuvelachtige etappes.

Porte blaakt van het zelfvertrouwen na zijn zege in de Ronde van Zwitserland. ,,Daar was ik nog niet eens in topvorm, dus ik kan wel zeggen dat ik klaar ben voor de Tour. Het parcours ligt me normaal gesproken, dus het podium in een mooi doel. Maar iedereen weet dat de Tour ook onvoorspelbaar is'', aldus Porte.

Zijn overige helpers zijn de Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin.