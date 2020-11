Riis vertrekt na één jaar met de noorderzon bij NTT Pro Cycling

,,Om onderdeel te zijn van deze wielerploeg tijdens een uniek jaar is voor ons allemaal een fantastische ervaring geweest”, zegt Riis op de website van de WorldTour-ploeg. De 56-jarige Deen zou graag mede-eigenaar willen worden van NTT Pro Cycling, maar de onderhandelingen zijn door zijn vertrek per direct gestaakt.

Onder zijn bewind boekte de Zuid-Afrikaanse formatie zes dagzeges, waaronder een rit in Parijs-Nice en de Giro d’Italia.



Riis was eerder ploegleider van CSC, Saxo Bank en Tinkoff. Na diskwalificatie van Alberto Contador in 2010 won Riis met de Luxemburger Andy Schleck de Tour de France. Dat deed hij twee jaar daarvoor al als manager van Carlos Sastre. In 2006 won Riis met Ivan Basso en Giro d’Italia en in 2012 met Alberto Contador de Vuelta. Riis won zelf in 1996 als wielrenner de Ronde van Frankrijk.