Ritwinst voor Groenewegen in Algarve

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Emirates) behield de leiding in het algemeen klassement, Wout Poels (Team Sky) steeg één positie en staat derde op 30 seconden. Sam Oomen (Team Sunweb) is de nummer zes op 1.08. De Ronde van de Algarve eindigt zondag met een pittige heuvelrit waarbij de aankomst op de Alto do Malhão ligt.

Groenewegen zei aan de finish dat het een stressvolle finale was. ,,Op 8 kilometer van de finish brak er een spaak in mijn voorwiel. Het was toen zaak niet in paniek te raken en de ploeg bracht me gelukkig snel terug naar voren. Mijn ploegmaten waren geweldig vandaag, dit is de geel-zwarte ‘lead out’ die we willen zien. Als we het hele jaar op deze manier kunnen afmaken, dan wordt het een fantastisch jaar’', aldus de 25-jarige Amsterdammer.