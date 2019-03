Ritzege Alaphilippe in Tirreno, Roglic test Dumoulin

Primoz Roglic toonde zich heel actief op het slotklimmetje en probeerde zijn concurrenten te lossen. Tom Dumoulin sloot aan bij het selecte groepje dat door de tempoversnelling van de Sloveen van Jumbo-Visma was ontstaan, maar later keerde ook de rest van het gezelschap terug. Alaphilippe bleek vervolgens oppermachtig in de sprint.

Aanval Roglic

De rit van vandaag kende een lange vlucht van vijf renners, onder wie de Spanjaard Markel Irizar. Met nog 30 kilometer te gaan bedroeg hun voorsprong nog drie minuten, maar toen de weg langzaam omhoog liep richting Pomarance voerde Mitchelton-Scott het tempo op. Het ging te snel voor Peter Sagan, de oud-wereldkampioen die het peloton liet lopen.



Bij zijn eerste aanval van Roglic op de slotklim kreeg hij vier man mee onder wie Dumoulin. Ook een tweede poging strandde, waarna een select gezelschap ging spinten om de dagzege. Bergop, de specialiteit van Alaphilippe die vorig jaar onder meer de Waalse Pijl won en afgelopen zaterdag nog de beste was in de Strade Bianche. ,,Ik verbaas mezelf keer op keer. We hebben de finale gecontroleerd. Er waren meerdere aanvallen, maar we hielden de controle. We deden het perfect. In de sprint was ik de sterkste.’’