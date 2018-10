Ritzege Richeze in Ronde van Turkije

De Ier Sam Bennett, vorig jaar goed voor vier ritzeges in de etappekoers uit de WorldTour, arriveerde als tweede in finishplaats Konya en de Luxemburger Jean-Pierre Drucker reed als derde over de meet.



Quick-Step bereidde de sprint eigenlijk voor Fernando Gaviria voor, maar de Colombiaanse kopman kwam in de finale van de 150 kilometer lange rit ten val in het gedrang van het peloton. Hij greep met een pijnlijke grimas naar zijn schouder, maar stapte wel weer op de fiets om de rit uit te rijden. Richeze bleek een uitstekende vervanger om het alsnog af te maken voor het Belgische topteam.