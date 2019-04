Robbert de Greef mocht er het maximale niet meer uithalen

Dit voorjaar reed de Oost-Brabander samen met Vermeltfoort de stenen uit de straat. Tweede in de Ronde van Drenthe, achter zijn maatje Pim Ligthart. Topvorm. De Omloop van de Braakman moest op 30 maart dan ook zijn koers gaan worden. Als kopman van Alecto ging hij er van start.



Nog geen half uurtje later lag hij er levenloos op de grond. Van zijn fiets gevallen na een hartstilstand. Op de kasseien. De hulpdiensten waren snel ter plaatsen. De reanimatie verliep moeizaam. Sinds die 30ste maart werd De Greef in het universitair ziekenhuis van Antwerpen in coma gehouden. Om hem de kans te geven zich terug te vechten in het leven.



,,Robbert heeft het karakter van een boomstam”, zo typeerde Vermeltfoort de onverzettelijkheid van zijn ploeggenoot. Wat volgde waren weken van leven tussen hoop en vrees. Een jaar eerder had de jonge Belgische renner Michael Goolaerts een vergelijkbare hartstilstand in Parijs-Roubaix niet overleefd. Hij stierf dezelfde dag.



Tegelijkertijd was het wonderbaarlijke herstel van Stig Broeckx, de renner die in een koers zo goed als hersendood van de weg was geraapt na een botsing met een motor. Na maanden in coma te hebben gelegen kan hij drie jaar later weer fietsen.