Roche kopman Sunweb in San Sebastian

,,De route is iets aangepast in vergelijking met de afgelopen jaren, maar de laatste klim voor de finish is zoals altijd het punt waarop we moeten focussen. We hebben een sterke ploeg waarmee we Nicolas in de juiste positie voor de finale willen brengen. Hij heeft in de Tour laten zien hoe goed zijn vorm is", aldus Elijzen, die ook een en ander verwacht van de Zwitser Marc Hirschi, de wereldkampioen bij de beloften. ,,Hij is net teruggekeerd van een hoogtestage." De ploeg van Sunweb in San Sebastian bestaat verder uit de Belgen Jan Bakelants en Louis Vervaeke, de Duitsers Johannes Fröhlinger en Florian Stork en de Amerikaan Chad Haga.