Roglic dicht bij eindzege Ronde van Baskenland

Fraile en Roglic maakten in de bergrit, die over 164,7 kilometer van Gasteiz naar Eibar ging, deel uit van een kopgroep van zeven man. De Nederlander Bauke Mollema, donderdag in de tijdrit gestegen naar de derde plaats in het algemeen klassement, ontbrak vooraan. Mollema zat in de achtervolgende groep en zakte in de stand van de derde naar de vijfde plaats.