Roglic klopt in zijn eerste koers van het jaar Pogacar en grijpt Sloveense titel

De UCI gaf Slovenië toestemming om het kampioenschap te organiseren, dus stonden er zo'n zestig renners in Cerklje aan de start om 145,8 kilometer te rijden naar Ambrož pod Krvavcem. Op het menu stonden zeven lokale rondes en een lastige slotklim. Roglic ging als topfavoriet van start, maar zelf temperde hij op voorhand al de verwachtingen. Het was immers pas zijn eerste koers van het seizoen.



Daarnaast moest de renner van Jumbo-Visma het op papier alleen doen. Slechts elf profrenners stonden er aan het vertrek, waarvan de helft onder contract staat bij Bahrain-McLaren. Met titelverdediger Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Pibernik, Matej Mohoric en Grega Bole was de ploeg sterk vertegenwoordigd en flink in het voordeel in vergelijking met eenling Roglic en het supertalent Tadej Pogacar, dat alleen kon rekenen op de steun van Jan Polanc.