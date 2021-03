Roglic moest met de billen bloot: ‘Heb onderweg wat fouten gemaakt’

Roglic was niet te stoppen in Parijs-Nice en pakte al drie ritoverwinningen. Een eindzege zou de ultieme bekroning zijn geweest op een topweek, maar dat zat er voor de kopman van Jumbo-Visma niet in. ,,Ik heb onderweg wat fouten gemaakt. Bij de eerste val raakte mijn linkerschouder uit de kom, waarna ik nog een keer ten val kwam", legt Roglic uit. ,,Ik heb alles gegeven wat ik in me had, maar ik kon simpelweg niet meer bij het peloton komen. Als ik die fouten niet had gemaakt, zou ik daar niet hebben gezeten.”



De Sloveen passeerde met een gescheurde broek en schaafwonden op zijn bovenbenen op drie minuten van ritwinnaar Magnus Cort Nielsen de streep en eindigt in het eindklassement slechts op de vijftiende plek. ,,Tijdens de wedstrijd dacht ik er niet aan dat de zege uit mijn handen aan het glippen was. Je bent gefocust op jezelf en ik probeerde alles te geven. Het is jammer, maar ook niet het einde van de wereld. Er komen nog genoeg wedstrijden aan, dus we moeten vooruitkijken.”