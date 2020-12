Roglic troeft Tour-winnaar Pogacar wél af bij in strijd om titel ‘Sportman van het Jaar’

Veldrijd­ster Brand boekt vierde zege op rij in Superpres­ti­ge

13 december Lucinda Brand heeft in het Belgische Gavere de zesde veldrit uit de Superprestige gewonnen. Voor de Rotterdamse van Telenet Baloise Lions was het al de vierde zege op rij in de reeks na overwinningen in Niel, Merksplas en Boom. Brand gaat nu ook alleen aan de leiding.