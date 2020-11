Roglic vs Carapaz fraai slotstuk van wielerseizoen van de bijzondere tweegevechten

Door Daniël Dwarswaard



Roglic vs. Carapaz in de Vuelta

Laten we beginnen met de actualiteit. Vandaag wordt de Vuelta beslist na een bergrit met finish op de Alto de la Covatilla. Het laatste gevecht van het wielerjaar 2020. Primoz Roglic tegen Richard Carapaz uit Ecuador, die 45 seconden achter hem staat in het klassement. Vlak de Brit Hugh Carthy trouwens ook nog niet uit die op slechts 53 seconden staat. Toch even de focus op die eerste twee. Roglic en Carapaz wisselden deze Ronde van Spanje al drie keer van leiderstrui, niemand anders kwam daar tussen. Tien keer droeg de Sloveense kopman van Jumbo-Visma het rood, vijf keer de kopman van Ineos. Maar het gaat erom wie na vandaag aan de leiding staat in het klassement. Diegene wint morgen in Madrid de Ronde van Spanje. Het winnen van een grote ronde, ze kennen allebei het gevoel. Roglic won vorig jaar de Vuelta, Carapaz de Giro.