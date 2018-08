Roompot en Willems Veranda’s om de tafel over fusie

Topfavo­riet Viviani snelt naar dagzege, Kelderman blijft derde

9:02 Een semi-bergrit voor sprinters, het kan alleen in de Vuelta. Topfavoriet Elia Viviani wist er wel raad mee en snelde naar de bloemen in Alhaurín de la Torre. Het was voor de Italiaan al zijn zestiende overwinning van het seizoen. Danny van Poppel mengde zich in de strijd maar kwam niet verder dan de zesde plaats. Wilco Kelderman blijft derde in het algemeen klassement.