Roompot-renner De Bie zwaar gehavend na ongeluk

Sagan sprint naar zege in openings­rit Californië

7:56 Peter Sagan heeft de eerste etappe in de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De Slowaakse wielrenner zegevierde na 143 kilometer in Sacramento in de massasprint. Het betekende voor Sagan al zijn zeventiende zege in de Amerikaanse etappekoers, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour.